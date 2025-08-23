    
Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині
23.08.2025  15:36   

Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині

До Дня Незалежності України Слобожанські «Скіфи» запропонували добірку результатів роботи розрахунків БПЛА на Дворічанському напрямку за останні дні.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на 5 Слобожанську бригаду "Скіф" НГУ
 
Епізод 1: аеророзвідка 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ виявила рух ворога. Перегони з нашим FPV-дроном ворог програв.
 
Епізод 2: схованку ворога для накопичення особового складу було виявлено аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади «Скіф». Відрацювання ударного дрону гвардійців забезпечило пекельний прийом загарбникам. Позицію спалено, ворог зазнав тяжких втрат.
 
Епізод 3: аеророзвідка «Скіфів» виявила спробу штурму посадки ворожим окупантом. Штурм зупинено ударним дроном, штурмовик більше не рухається.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Дворічанському напрямку «Скіфи» знищили спостережний пост і розвідника рф.
 
 
Тэги:  харків
