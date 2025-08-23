    
23.08.2025  15:43   

23 серпня метро у Харкові працюватиме довше

Харківський метрополітен продовжив графік роботи на півгодини.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
З нагоди Дня міста Харкова та Дня Державного прапора України час роботи метрополітену з перевезення пасажирів подовжено на півгодини.
 
23 серпня вестибюлі станцій метро будуть працювати на вхід для пасажирів до 22:30.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова вказали маршрут тролейбуса №17 у святкові дні.
 
