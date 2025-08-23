23.08.2025 16:30
У День міста громадський транспорт Харкова працюватиме довше
Харків’яни та гості зможуть скористатися громадським транспортом за подовженим графіком.
Як повідомили
в Департаменті будівництва та шляхового господарства, станції метро прийматимуть пасажирів на вхід до 22:30, передає РЕДПОСТ.
Крім того, о 23:00 від майдану Конституції вирушать додаткові рейси громадського транспорту.
1. Зупинка в районі магазину «Ведмедик»:
- напрямок «Рогань»: майдан Конституції – пр. Аерокосмічний – зуп. «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Індустріальний – ст. м. «Індустріальна» - вул. Роганська (розворотне коло тролейбуса №45);
- напрямок «Горизонт»: майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Георгія Тарасенка – ст. м. «Спортивна» – ст. м. «Заводська» – пр. Героїв Харкова – мікрорайон «Горизонт»;
- напрямок «Баварія»: майдан Конституції – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора» - вул. Дудинської – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби.
2. Зупинка тролейбусів № 40, 55:
- напрямок «602 мікрорайон»: майдан Конституції – вул. Григорія Сковороди – Журавлівський узвіз – ст. м. «Київська» – Сабурова дача – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова» - пр. Ювілейний – 602 мікрорайон;
- напрямок «Салтівка» (за шляхом руху автобусу №272): майдан Конституції – Харківська набережна – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Барабашова – вул. Валентинівська – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Світла;
- напрямок «Селище Жуковського»: майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури.
3. Зупинка біля вул. Квітки-Основ’яненка:
- напрямок «Новожанове» (за шляхом руху автобусу №29): майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Москалівська – вул. Власенка.
