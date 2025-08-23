23.08.2025 17:32 Віталій Хіневич

Окупанти вдарили з РСЗВ по Слатиному

Ворог обстріляв населений пункт 23 серпня близько 13:00.

Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

«Маємо 4 «прильоти» по щільній житловій забудові, унаслідок яких пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, а також газогін та лінію електропередачі. В одному з будинків у результаті прямого влучання спалахнула пожежа.

Фахівці екстрених служб вже працюють на місці події.

Інформація про постраждалих на теперішній час не надходила», - сказав Вячеслав Задоренко.

