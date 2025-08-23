23.08.2025 08:40 Віталій Хіневич
Через ворожі обстріли в Харківській області загинуло двоє людей
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали.
У м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
-
1 КАБ;
-
1 БпЛА типу «Молнія»;
-
2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
-
у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);
-
у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);
-
у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости