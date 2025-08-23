    
23.08.2025  08:40   Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області загинуло двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали.
 
У м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка. 
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);
  • у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне); 
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).
Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі у Харківській області.
 
