23.08.2025 08:40 Віталій Хіневич

Через ворожі обстріли в Харківській області загинуло двоє людей

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів 2 людини загинули, 5 – постраждали.

У м. Куп'янськ загинули 61-річний чоловік і 66-річна жінка, постраждали 54-річний чоловік та жінки 53, 57 і 65 років; у с. Курганне Вільхуватської громади постраждала 62-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Молнія»;

2 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Прудянка);

у Куп'янському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Приколотне);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нижче Солоне).

Упродовж минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі населених пунктів Вовчанськ, Амбарне та у бік Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах Кіндрашівки, Мирного, Степової Новоселівка та Загризового.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники повідомили про пожежі у Харківській області.