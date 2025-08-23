23.08.2025 08:15 Віталій Хіневич

Рятувальники повідомили про пожежі у Харківській області

Протягом доби з 22 по 23 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 69 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 1 пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Чугуївському районі області.

Ліквідовано 41 пожежу в природних екосистемах на загальній площі близько 35 га.

Наразі триває ліквідація масштабної лісової пожежі на території Артемівського лісництва ДП “Ліси України” неподалік с. Діброва Оскільської громади Ізюмського району. Площа лісової пожежі складає 90 га.

Під час побутової пожежі постраждала одна особа.

22 серпня надійшло повідомлення про пожежу на території дачної ділянки у селі Довжик Богодухівського району. Внаслідок короткого замкнення електричної мережі зайнялась господарча споруда на площі 24 м кв. До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення та медичний розрахунок ДСНС. Вогнеборці швидко приборкали вогонь, а медики надали допомогу постраждалому від пожежі чоловікові, 1952 року народження.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 95 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram