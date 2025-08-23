23.08.2025 09:05
Наша любов до Харкова – безмежна, бо наша віра в Україну – непохитна: Ігор Терехов звернувся до харків'ян
Дорогі харків’яни!
Ми з вами вміємо радіти простим речам і будуємо плани на майбутнє, навіть тоді, коли наше місто щодня знаходиться під ударами ворога.
Разом ми чуємо сирени, живемо під вибухами, але ніколи – чужою волею.
Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба.
Наші воїни тримають фронт, а ми – закриваємо тил. Вони захищають наш дім, а ми – підтримуємо їх і дбаємо про те, щоб цей дім залишався надійним і готовим гідно зустріти своїх героїв.
Озирніться навколо: нас понад мільйон триста тисяч – діти, молодь, ветерани, переселенці, лікарі, вчителі, рятувальники, волонтери, комунальники, підприємці.
Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна, бо наша віра в Україну – непохитна.
Зі святом тебе, Харкове! Слава тобі! Слава харків’янам! Слава Україні!
