    
Главная Фото Концерти, фестивалі У харківському метро проходять концерти та виставки (фото)
23.08.2025  18:19   Мирон Зелений

У харківському метро проходять концерти та виставки (фото)

У харківському метрополітені відбулася серія концертів, присвячених Дню міста та Дню Незалежнності України.

Харків, концерт, метро
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Зокрема, у вестибюлі станції метро ім. Ярослава Мудрого пройшов виступ артистів хору Харківської національної опери.
 
Звучали твори українських авторів та народні пісні. 
 
Також на станції метро ім. Ярослава Мудрого проходить виставка робіт "...І буде світло" харківського фотографа Василя Голосного. 
 
Виставка триватиме до 5 вересня.


Фотогалерея

Тэги:  харків, концерт, виставка, метро
