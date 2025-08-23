23.08.2025 14:56 Віталій Хіневич

В Ізюмському районі ліквідують масштабну лісову пожежу

22 серпня о 15:10 сталася пожежа на території Артемівського лісництва ДП “Ліси України” неподалік села Діброва Оскільської громади Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію.

О 12:08 23 серпня пожежу локалізовано.

До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, лісгоспу, пожежні модулі. Крім того на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.

Загалом від ДСНС залучено 66 рятувальників та 21 одиниця техніки, від лісгоспу: 14 працівників та 9 одиниць техніки.

