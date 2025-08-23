    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Ізюмському районі ліквідують масштабну лісову пожежу
23.08.2025  14:56   Віталій Хіневич

В Ізюмському районі ліквідують масштабну лісову пожежу

22 серпня о 15:10 сталася пожежа на території Артемівського лісництва ДП “Ліси України” неподалік села Діброва Оскільської громади Ізюмського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Наразі площа лісової пожежі складає 102 га. Горить хвойна підстилка. Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію. 
 
 
О 12:08 23 серпня пожежу локалізовано. 
 
До ліквідації пожежі залучені підрозділи ДСНС, лісгоспу, пожежні модулі.  Крім того на місці події працюють сапери ДСНС, задачею яких є перевірка території, проїзних шляхів та протипожежних розривів задля убезпечення шляхів пересування пожежної техніки.
 
 
Загалом від ДСНС залучено 66 рятувальників та 21 одиниця техніки, від лісгоспу: 14 працівників та 9 одиниць техніки.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 69 оперативних виїздів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.08 Надзвичайні події Зв'язали 89-річну харків'янку та вимагали гроші: правоохоронці затримали зловмисників 22.08 Надзвичайні події Жителя Харківщини викрили у збуті психотропних речовин 22.08 Надзвичайні події Медики ДСНС допомогли чоловікові, який постраждав на пожежі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 