23.08.2025  14:00   Віталій Хіневич

У Харкові святкують День Державного Прапора

Урочиста церемонія підняття синьо-жовтого стяга з нагоди Дня Державного Прапора України відбулася сьогодні, 23 серпня, біля флагштока на Сергіївському майдані.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, керівництво області, представники силових структур, ветерани. 
 
Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.
 
«Дуже знаково, що День Державного Прапора збігається з Днем міста Харкова. Бо саме під цим прапором місто вистояло, бореться і продовжує жити. Це поєднання символізує нашу єдність, силу й незламність. Сьогоднішній день - нагадування про те, хто ми є і за що боремося», - зазначив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, що найвищий флагшток в Україні був встановлений у Харкові 23 серпня 2021 року. Його висота - 101 м, а розмір основного полотнища - 15х22,5 м.
 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вітає містян з Днем Державного Прапора.
 
В этот день 

 
 

