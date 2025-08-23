23.08.2025 14:00 Віталій Хіневич

У Харкові святкують День Державного Прапора

Урочиста церемонія підняття синьо-жовтого стяга з нагоди Дня Державного Прапора України відбулася сьогодні, 23 серпня, біля флагштока на Сергіївському майдані.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, керівництво області, представники силових структур, ветерани.

Учасники церемонії вшанували пам’ять загиблих захисників України хвилиною мовчання.

«Дуже знаково, що День Державного Прапора збігається з Днем міста Харкова. Бо саме під цим прапором місто вистояло, бореться і продовжує жити. Це поєднання символізує нашу єдність, силу й незламність. Сьогоднішній день - нагадування про те, хто ми є і за що боремося», - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, що найвищий флагшток в Україні був встановлений у Харкові 23 серпня 2021 року. Його висота - 101 м, а розмір основного полотнища - 15х22,5 м.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов вітає містян з Днем Державного Прапора.