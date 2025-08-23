23.08.2025 12:40

Ігор Терехов вітає містян з Днем Державного Прапора

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Державного Прапора України.



«Наш прапор - це не просто державний символ.

Це символ мільйонів сердець, які б’ються в унісон заради свободи та незалежності України. Він об’єднує нас у боротьбі, надихає на віру в Перемогу та нагадує, що ми - єдина нація з глибоким корінням і великим майбутнім.

Під синьо-жовтим стягом наші славетні воїни боронять українську землю, а ми - зміцнюємо тил.

Разом ми зробимо все, щоб наш прапор гордо майорів над усією мирною Україною!».

