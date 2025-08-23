    
Главная Новини Харкова Влада Ігор Терехов вітає містян з Днем Державного Прапора
23.08.2025  12:40   

Ігор Терехов вітає містян з Днем Державного Прапора

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з Днем Державного Прапора України.


«Наш прапор - це не просто державний символ.
 
Це символ мільйонів сердець, які б’ються в унісон заради свободи та незалежності України. Він об’єднує нас у боротьбі, надихає на віру в Перемогу та нагадує, що ми - єдина нація з глибоким корінням і великим майбутнім.
 
Під синьо-жовтим стягом наші славетні воїни боронять українську землю, а ми - зміцнюємо тил.
 
Разом ми зробимо все, щоб наш прапор гордо майорів над усією мирною Україною!».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові поклали квіти до Меморіалу Слави.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
23.08 Дороги та транспорт У День міста громадський транспорт Харкова працюватиме довше 23.08 Дороги та транспорт 23 серпня метро у Харкові працюватиме довше 23.08 Армія Слобожанські «Скіфи» показали, як нищать окупантів на Харківщині
 
 
 

