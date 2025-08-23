    
23.08.2025  13:30   

На Харківщині в авто медиків народилася дитина

23 серпня о 6:50 прямо в кареті швидкої допомоги на світ з’явилася дівчинка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Жінка перебувала на 38 тижні вагітності, і пологи розпочалися дорогою до медичного закладу.
 
Завдяки професійним та злагодженим діям нашої бригади №1701 народилася дівчинка.
 
Після надання необхідної допомоги малеча з мамою були передані фахівцям медичного закладу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 23 серпня.
 
медицина, харків
