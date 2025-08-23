    
23.08.2025  11:30   

У Харкові поклали квіти до Меморіалу Слави

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов, заступники мера та голови районних адміністрацій.


Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Покладання квітів до Меморіалу Слави відбулося сьогодні, 23 серпня, з нагоди 82-ї річниці визволення Харкова від нацистських загарбників та 371-ї річниці заснування Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що Ігор Терехов звернувся до харків'ян.
 
 
