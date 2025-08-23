23.08.2025 10:55 Віталій Хіневич

Зв'язали 89-річну харків'янку та вимагали гроші: правоохоронці затримали зловмисників

Правоохоронці встановили, що четверо чоловіків заздалегідь спланували злочин. Вони знали, що син потерпілої є військовослужбовцем Збройних сил України, та припускали, що кошти, зароблені ним на передовій, можуть зберігатися вдома у матері.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Оперативники Управління карного розшуку та Служби безпеки України у взаємодії зі слідчими обласного главку, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури та за підтримки полку поліції особливого призначення, у ході реалізації оперативної інформації затримали «гастролерів», які вчинили розбійний напад.

«Двоє нападників цинічно проникли до квартири, зв’язали потерпілу, наділи їй на обличчя маску, вчинили безлад у помешканні та почали вимагати гроші й золоті прикраси, - повідомив начальник відділу СУ ГУНП в Харківській області Олександр Жидков. - Літня жінка мала лише 2 тисячі гривень, які відкладала на ліки. Вона запропонувала віддати ці гроші, однак нападники їх не взяли, забравши лише мобільний телефон. Коли вони вийшли з квартири, одразу були затримані поліцейськими. Окремо затримані й пособник та організатор цього зухвалого злочину».

Потерпіла пригадує:

«Я почула, як відчиняються двері, подумала, що це син приїхав. Увірвалися двоє чоловіків. Посадили мене в крісло, зв’язали руки й ноги скотчем, закрили обличчя. Вимагали гроші. Вони перерили всю квартиру, забрали телефон і наказали сидіти до вечора. Дуже злякалася, думала, що це мій кінець. Але вже за 15 хвилин у квартиру увійшли поліцейські. Вони мене розв’язали та викликали швидку».

За даним фактом слідчим управлінням відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліція Харківщини закликає громадян бути пильними та у разі виявлення підозрілих осіб у під’їзді чи будинку негайно телефонувати на спецлінію 102.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram