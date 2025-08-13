    
Главная Новини Харкова Армія На Дворічанському напрямку «Скіфи» знищили спостережний пост і розвідника рф (відео)
13.08.2025  10:44   Рита Парфенова

На Дворічанському напрямку «Скіфи» знищили спостережний пост і розвідника рф (відео)

Бійці 5 Слобожанської бригади НГУ провели дві успішні операції на Дворічанському напрямку, ліквідувавши трьох окупантів за допомогою дронів.


Як повідомляє РЕДПОСТ, бійці 5-ої Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» провели успішні операції проти російських окупантів на Дворічанському напрямку.

В першому випадку аеророзвідка виявила спостережну позицію противника, де перебували двоє окупантів. Прицільні скиди з дронів знищили обох, а позиція була повністю знешкоджена, що зупинило просування ворога.

У другому епізоді розвідка зафіксувала в хащах одного ворожого розвідника. Для ураження цілі використали FPV-дрон. Підтвердження ліквідації зафіксовано зі спостережного безпілотника.

Раніше РЕДПОСТ показав відео, як аеророзвідка 5-ої Слобожанської бригади знищила штурмові групи окупантів на Харківському напрямку.

