На Дворічанському напрямку «Скіфи» знищили спостережний пост і розвідника рф (відео)

Бійці 5 Слобожанської бригади НГУ провели дві успішні операції на Дворічанському напрямку, ліквідувавши трьох окупантів за допомогою дронів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, бійці 5-ої Слобожанської бригади Національної гвардії України «Скіф» провели успішні операції проти російських окупантів на Дворічанському напрямку.
В першому випадку аеророзвідка виявила спостережну позицію противника, де перебували двоє окупантів. Прицільні скиди з дронів знищили обох, а позиція була повністю знешкоджена, що зупинило просування ворога.
У другому епізоді розвідка зафіксувала в хащах одного ворожого розвідника. Для ураження цілі використали FPV-дрон. Підтвердження ліквідації зафіксовано зі спостережного безпілотника.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як аеророзвідка 5-ої Слобожанської бригади знищила штурмові групи окупантів на Харківському напрямку.
Комментариев: 0
День схиляє до суперечок і відстоювання незалежності, тож варто уникати гострих тем. Для роботи він підходить лише без важливих рішень та конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.
влажность:
давление:
ветер: