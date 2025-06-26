Аеророзвідка 5 Слобожанської бригади знищила штурмові групи окупантів на Харківському напрямку

Бійці 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» за допомогою безпілотників виявили й зупинили ворожі штурми ще до наближення до українських позицій. Артилерія завдала влучних ударів по ДРГ і групах противника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, підрозділи 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» ефективно протидіють спробам ворога прорватися на Харківському напрямку. Завдяки злагодженій роботі операторів БПЛА, штурмові дії окупантів були зірвані ще на далеких підступах.
У першому епізоді повітряна розвідка виявила диверсійно-розвідувальну групу противника, яка прямувала до українських позицій. Після фіксації цілей артилерія бригади відкрила вогонь. У результаті удару загарбники відступили, залишивши на полі бою важкопораненого.
Другий епізод – це виявлення значної штурмової групи ворога, яка рухалась із використанням складного рельєфу місцевості. Аеророзвідка передала координати, і артилерія завдала удару на ураження. Ворог був знищений, спроба прориву зазнала краху.
5 Слобожанська бригада продовжує контролювати ситуацію на Харківському напрямку та унеможливлює просування ворога.
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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Харківщині оператори дронів 5 Слобожанської бригади НГУ знищили техніку й особовий склад ворога.
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