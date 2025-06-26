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26.06.2025  19:39   Рита Парфенова

Переможців конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентство творче 2025» нагородили в Харкові

У міському конкурсі взяли участь 150 студентів із 12 харківських закладів вищої та фахової освіти. 92 номери отримали призові місця, з них 35 – переможні.

Студентство творче 2025

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові пройшла церемонія нагородження переможців міського конкурсу художньої самодіяльності «Студентство творче 2025». Захід зібрав 150 учасників із 12 вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста.

Студентство творче 2025

Конкурсанти змагалися в різних жанрах: вокал, хореографія, театральне мистецтво, оригінальний жанр, інструментальні виступи та інші. За підсумками оцінювання журі, 92 виступи отримали призові місця. Переможцями стали 35 із них.

Студентство творче 2025

Дипломи та пам’ятні статуетки переможцям вручила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна Омеляненко. Вона подякувала учасникам за участь і наголосила, що міська влада продовжуватиме підтримувати ініціативи молоді. Також були відзначені члени журі та керівники студентських клубів.

Студентство творче 2025

Організаторами конкурсу виступили Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Управління у справах сім’ї та молоді та Харківський міський центр дозвілля молоді.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові визначили переможців міського етапу конкурсу «Молода людина року – 2025».

Студентство творче 2025

Студентство творче 2025

Студентство творче 2025

 

Тэги:  конкурс, харків
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