Переможців конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентство творче 2025» нагородили в Харкові

У міському конкурсі взяли участь 150 студентів із 12 харківських закладів вищої та фахової освіти. 92 номери отримали призові місця, з них 35 – переможні.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові пройшла церемонія нагородження переможців міського конкурсу художньої самодіяльності «Студентство творче 2025». Захід зібрав 150 учасників із 12 вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста.
Конкурсанти змагалися в різних жанрах: вокал, хореографія, театральне мистецтво, оригінальний жанр, інструментальні виступи та інші. За підсумками оцінювання журі, 92 виступи отримали призові місця. Переможцями стали 35 із них.
Дипломи та пам’ятні статуетки переможцям вручила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна Омеляненко. Вона подякувала учасникам за участь і наголосила, що міська влада продовжуватиме підтримувати ініціативи молоді. Також були відзначені члени журі та керівники студентських клубів.
Організаторами конкурсу виступили Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Управління у справах сім’ї та молоді та Харківський міський центр дозвілля молоді.
Комментариев: 0
День сприятиме емоціям, новизні та бажанню спілкування, тоді як звичні справи здаватимуться нудними. Уникайте суперечок – навіть дрібниці можуть стати причиною конфлікту.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
У 1987 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби з вживанням наркотичних засобів та їх незаконним обігом.
влажность:
давление:
ветер: