26.06.2025 19:39 Рита Парфенова

Переможців конкурсу студентської художньої самодіяльності «Студентство творче 2025» нагородили в Харкові

У міському конкурсі взяли участь 150 студентів із 12 харківських закладів вищої та фахової освіти. 92 номери отримали призові місця, з них 35 – переможні.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, в Харкові пройшла церемонія нагородження переможців міського конкурсу художньої самодіяльності «Студентство творче 2025». Захід зібрав 150 учасників із 12 вищих та фахових передвищих навчальних закладів міста.

Конкурсанти змагалися в різних жанрах: вокал, хореографія, театральне мистецтво, оригінальний жанр, інструментальні виступи та інші. За підсумками оцінювання журі, 92 виступи отримали призові місця. Переможцями стали 35 із них.

Дипломи та пам’ятні статуетки переможцям вручила начальник Управління у справах сім’ї та молоді Аліна Омеляненко. Вона подякувала учасникам за участь і наголосила, що міська влада продовжуватиме підтримувати ініціативи молоді. Також були відзначені члени журі та керівники студентських клубів.

Організаторами конкурсу виступили Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту, Управління у справах сім’ї та молоді та Харківський міський центр дозвілля молоді.

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