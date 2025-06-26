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26.06.2025  19:02   Рита Парфенова

Інструктор з Харкова за 10 тисяч гривень організовував водійські права без навчання

44-річного чоловіка підозрюють у впливі на службових осіб МВС за гроші – він обіцяв складання іспитів без підготовки, а сам особисто допомагав «клієнтці» на іспиті, керуючи авто з дубльованими педалями.

Харківський інструктор за гроші організовував складання іспитів на водійські права

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові викрили схему отримання водійських посвідчень без фактичного навчання. За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 44-річному інструктору з водіння, який організовував видачу водійських прав за грошову винагороду.

За даними слідства, чоловік пообіцяв жінці допомогти з отриманням посвідчення водія категорії «В» без проходження навчання. За певну суму він гарантував оформлення необхідних документів, а також вплив на працівників сервісного центру МВС для забезпечення позитивного результату іспиту.

Щоб створити враження «впливової особи», чоловік збрехав, що є власником автошколи. Крім того, напередодні іспиту він провіз жінку маршрутом, який пізніше їй випав під час складання практики.

Під час складання іспиту у Харкові жінка сіла до навчального автомобіля, де в ролі інструктора перебував сам фігурант разом із адміністратором. Використовуючи дубльовані педалі, він допомагав керувати авто, у результаті чого жінка отримала позитивну оцінку.

Після завершення іспиту чоловік попросив жінку покласти 10 тисяч гривень у багажник автомобіля. У цей момент правоохоронці його затримали.

Досудове розслідування проводить слідче відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за оперативного супроводу Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловіку повідомлено про підозру за спробу незаконного впливу на отримання водійського посвідчення.
Тэги:  водійські права, харків
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