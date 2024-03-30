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30.03.2024  20:16   Рита Парфенова

Скласти іспити на водіння тепер можна у двох сервісних центрах Харкова

У рамках оптимізації сервісних центрів МВС з 26 березня Харківська, Полтавська та Сумська області об’єдналися в єдиний регіональний підрозділ.

Новини Харкова: сервісні центри МВС об’єдналися в єдиний регіональний підрозділ

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області.

Отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей. Скласти теоретичний чи практичний іспит громадяни зможуть у двох сервісних центрах МВС Харківської області, у трьох – у Полтавської і трьох – у Сумської областей.

Зокрема, у Харківській області послуги екзаменації надаватимуть такі сервісні центри МВС:

  • № 6341, м. Харків, вул. Шевченка, 26;
  • № 6342, м. Харків, вул. Шевченка, 62.

Полтавська область:

  • № 5341, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Кременчуцька, 2В;
  • №5342, м. Кременчук, вул. Покровська, 14
  • № 5343, м. Лубни, проспект Володимирський, 178-б.

Сумська область:

  • №5942, м. Конотоп, вул. Вирівська, 19А;
  • № 5943, м. Охтирка, вул. Київська, 164В;
  • № 5946, м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1.
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Обслуговування в сервісних центрах МВС відбувається за попереднім е-записом: теоретичний іспит – на 14 днів вперед, а практичний – на 21 день. Крім того, запис доступний і через термінал у приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення та на 3 дні вперед.
 
Щодо реєстрації та перереєстрації транспортного засобу клієнтам необхідно отримати талон попереднього запису. Онлайн через функціонал Е-Запис можна отримати талон на 14 днів вперед, а в терміналі в обраному сервісному центрі МВС на день звернення та на 3 дні наперед.
Тэги:  водійські права, мвс, харків
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