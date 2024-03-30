Скласти іспити на водіння тепер можна у двох сервісних центрах Харкова

У рамках оптимізації сервісних центрів МВС з 26 березня Харківська, Полтавська та Сумська області об’єдналися в єдиний регіональний підрозділ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області.
Отримати послуги з обміну посвідчення водія, реєстрації та перереєстрації автомобілів можна у будь-якому сервісному центрі МВС трьох областей. Скласти теоретичний чи практичний іспит громадяни зможуть у двох сервісних центрах МВС Харківської області, у трьох – у Полтавської і трьох – у Сумської областей.
Зокрема, у Харківській області послуги екзаменації надаватимуть такі сервісні центри МВС:
Полтавська область:
Сумська область:
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