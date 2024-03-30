30.03.2024 19:57

Виставка «Мистецтво свободи: театр «НАФТА» відкрилась у Харкові (фоторепортаж)

У Харківському Медіа Хабі відкрилася виставка «Мистецтво свободи: театр «НАФТА» Олександра Осіпова та Андрія Скрипки.





Олександр Осіпов та Андрій Скрипка розповідають про діяльність театру "Нафта" у Харкові в умовах повномасштабної війни. Олександр Осіпов та Андрій Скрипка розповідають про діяльність театру "Нафта" у Харкові в умовах повномасштабної війни.

У галереї Kharkiv Media Hub 29 березня відкрилася виставка "Мистецтво свободи: театр "Нафта", на якій представлені фотографії Олександра Осіпова та малюнки Андрія Скрипки, створені під час репетицій та вистав театру "Нафта", повідомляє РЕДПОСТ

Також на виставці представлені матеріали з освітнього проєкту "Нафталаб" - театральної лабораторії, спрямованої на професійний розвиток молодих акторів і акторок з Харкова, яка надавала їм можливість практикуватися під час пандемії та війни.

Також відбувся прес-захід «Тимчасова реальність» із презентацією та брифінгом, присвяченим відкриттю виставки «Мистецтво свободи: театр «Нафта» та початку комунікаційної кампанії Харківського Медіа Хабу «Культура Перемоги».

Виставка працюватиме до 20 квітня за адресою: Площа Свободи, 5, під'їзд 5. Час роботи - з 11 до 18 годин, з понеділка по суботу.



Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея