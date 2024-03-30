30.03.2024 19:12 Рита Парфенова

Чому українська сири дорожче імпортних, пояснили фахівці

В Україні сильно подорожчало молоко, що робить продукти перероблення, зокрема сир, дорожчими, ніж у Європейському Союзі.

Про це в інтерв'ю Delo.ua сказав співвласник Молочного альянсу ("Яготинське", "Пирятин" та "Славія") Сергій Вовченко, передає РЕДПОСТ.



«По сиру з ЄС конкурувати важко. Ми купуємо літр базисного молока за 18 грн/літр з ПДВ. На кілограм сиру треба 10 кг молока, тобто тільки сировина коштує 180 грн, а в структурі витрат це 60%. Додаємо ще 40% і отримуємо собівартість сиру у 240 грн/кг. Сир має ще дозріти в камері з відповідною температурою і вологістю повітря, його треба порізати та розфасувати, це теж гроші. Ми закладаємо рентабельність сиру в 10% і даємо ритейлеру знижку для кращої оборотності товару. З накруткою торговельної мережі звичайний український сир коштуватиме 300 грн/кг, тоді як польський лежить на полиці по 250 грн/кг», – сказав бізнесмен.



У кисломолочних і незбираномолочних продуктах українському виробнику конкурувати простіше, тому що вони мають короткий термін реалізації і з Євросоюзу не встигають їх завезти з запасом по терміну зберігання.



«У ЄС 30% загального бюджету йде на підтримку АПК. Там це скоріше соціальний проєкт, а в Україні тваринництво і переробка – це чистий бізнес без держдотацій. Тому ми лобіюємо не переробну галузь, а виробництво молока. Буде в Україні більше молока – буде менша ціна і легше стане кінцевому споживачу», – сказав бізнесмен.

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