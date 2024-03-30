Клік-клік — і одружені. У Дії з'явиться нова послуга

Незабаром у Дії запрацює послуга одруження по відеозв'язку.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на команду додатку Дія, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу-онлайн.
Одруження в мобільному додатку – це нова ініціатива, яка ще не існує ніде в світі. Україна робить крок до майбутнього, дозволяючи людям укладати шлюбні зв'язки просто за допомогою своїх смартфонів.
Офіційна частина процедури одруження складається з трьох кроків:
Наразі ця послуга знаходиться у стані розробки. Тож стежте за оновленнями додатку, щоб не пропустити бета-тест.
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