30.03.2024 18:05 Рита Парфенова

Клік-клік — і одружені. У Дії з'явиться нова послуга

Незабаром у Дії запрацює послуга одруження по відеозв'язку.



Фото: Дія

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на команду додатку Дія, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу-онлайн.



Одруження в мобільному додатку – це нова ініціатива, яка ще не існує ніде в світі. Україна робить крок до майбутнього, дозволяючи людям укладати шлюбні зв'язки просто за допомогою своїх смартфонів.

Як працюватиме одруження в Дії

Офіційна частина процедури одруження складається з трьох кроків:

У застосунку відправляєте заяву

працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку

наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Наразі ця послуга знаходиться у стані розробки. Тож стежте за оновленнями додатку, щоб не пропустити бета-тест.