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30.03.2024  18:05   Рита Парфенова

Клік-клік — і одружені. У Дії з'явиться нова послуга

Незабаром у Дії запрацює послуга одруження по відеозв'язку.


Фото: Дія

одруження дія

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на команду додатку Дія, Уряд ухвалив постанову та дав старт шлюбу-онлайн.

Одруження в мобільному додатку – це нова ініціатива, яка ще не існує ніде в світі. Україна робить крок до майбутнього, дозволяючи людям укладати шлюбні зв'язки просто за допомогою своїх смартфонів.

Як працюватиме одруження в Дії

Офіційна частина процедури одруження складається з трьох кроків:

  • У застосунку відправляєте заяву
  • працівник ДРАЦСу проводить церемонію одруження по відеозвʼязку
  • наречені підписують актовий запис про шлюб Дія.Підписом.

Наразі ця послуга знаходиться у стані розробки. Тож стежте за оновленнями додатку, щоб не пропустити бета-тест.

Раніше  РЕДПОСТ писав, що за допомгою "Дії" в органи Державної реєстрація актів цивільного стану (колишні ЗАГСи) можна подавати цифрові паспорти.
Тэги:  дія, одруження
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