Над прикордонники селами Харківщини підняли прапор України (відео)

На кордоні з Росією, на Харківщині, розташовані населені пункти, які зараз перебувають у так званій "сірій зоні" через війну. Ці села стали зруйнованими та порожніми через постійні обстріли та мінування території. Цивільне населення у цих місцях не може повернутися через велику небезпеку.

Проте, військові з прикордонної бригади "Сталевий Кордон" постійно контролюють ці території, нагадуючи ворогам, що це наша земля, і вони тут не мають права бути.

Нещодавно, над населеними пунктами Шебельне, Піщане та Дехтярне, завдяки воїнам 15-го мобільного прикордонного загону, знову замайорів синьо-жовтий стяг, який є символом нашої незалежності та свободи.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».