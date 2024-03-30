Над прикордонники селами Харківщини підняли прапор України (відео)

На Харківщині прикордонники бригади «Сталевий кордон» підняли прапор України над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне.
Комментариев: 0
Ризик помилок великий, утримуйтеся від важливих рішень та покупок.
Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
влажность:
давление:
ветер: