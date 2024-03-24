    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники Харківщини знищили російський Муром-П (відео)
24.03.2024  17:00   Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини знищили російський Муром-П (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.
 
Днями ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».
 
У прикордонній сліжбі зазначили, що вже понад рік окупанти намагаються розгортати свої новітні комплекси дальнього візуального спостереження. Разом з тим Сили оборони України дбають про максимальне скорочення часу роботи таких пристроїв.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники знищили ворожий автомобіль на Харківщині.
Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Армія Прикордонники Харківщини знищили російську протитанкову гармату 03.03 Армія На Харківщині прикордонники знищили окупантів 28.02 Армія «Око мордора» у клітці знищили прикордонники Харківщини (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 