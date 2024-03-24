24.03.2024 17:00 Рита Парфенова

Прикордонники Харківщини знищили російський Муром-П (відео)

У зоні бойових дій на Харківщині прикордонники продовжують успішно протидіяти ворогові.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, передає РЕДПОСТ.

Днями ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

У прикордонній сліжбі зазначили, що вже понад рік окупанти намагаються розгортати свої новітні комплекси дальнього візуального спостереження. Разом з тим Сили оборони України дбають про максимальне скорочення часу роботи таких пристроїв.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що прикордонники знищили ворожий автомобіль на Харківщині.