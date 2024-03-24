У Харкові правоохоронці й рятувальники потрапили під подвійний удар шахедів (відео)

Днями російський безпілотник влучив в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.
За словами правоохоронців, на відео потрапив момент влучання Шахеда в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого Шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки. Постраждали поліцейський та рятувальник.
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