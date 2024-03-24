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24.03.2024  16:29   Рита Парфенова

У Харкові правоохоронці й рятувальники потрапили під подвійний удар шахедів (відео)

Днями російський безпілотник влучив в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

За словами правоохоронців, на відео потрапив момент влучання Шахеда в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого Шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки. Постраждали поліцейський та рятувальник.

"Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги", - зазначили у поліції.
 
Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого «прильоту». Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу, де вони ставили на землю свій вонючий лапоть.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

 

Тэги:  обстріл, харків
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