24.03.2024 16:29 Рита Парфенова

У Харкові правоохоронці й рятувальники потрапили під подвійний удар шахедів (відео)

Днями російський безпілотник влучив в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію.

За словами правоохоронців, на відео потрапив момент влучання Шахеда в декількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим унаслідок попереднього влучення іншого Шахеда в цивільні обʼєкти та житлові будинки. Постраждали поліцейський та рятувальник.

"Ворог постійно використовує тактику "подвійних ударів", що націлена на вбивство людей, які прибули на місце першого вибуху для надання допомоги", - зазначили у поліції.

Цивільні, рятувальники, медики та поліцейські стають першими жертвами другого «прильоту». Це найцинічніша тактика відпрацьована ворогом в багатьох куточках світу, де вони ставили на землю свій вонючий лапоть. Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.