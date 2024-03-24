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24.03.2024  17:15   Євген Клочко

Невідомі пошкодили неофіційні символи Харкова

У Новобаварському районі Харкова вандали понівечили зелені сміттєві урни в одному з парків.

Вандали погнули 14 урн для сміття в Харкові
Фото: СКП "Харківзеленбуд"
 
Як повідомили РЕДПОСТ в СКП «Харківзеленбуд", вандали пошкодили 14 урн для сміття.
 
За інформацією комунальників, невідомі навмисно погнули кришки на смітницях, якими облаштований парк ім. Фаріса Сафарова, який є улюбленим місцем відпочинку мешканців довколишніх районів.
 
Пошкоджені урни зранку виявили комунальники, коли прийшли збирати сміття.
 
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Харківські зеленбудівці обурені і просять харків'ян берегти спільне майно громади.
 
Від редакції. Люди, які приїжджають з різних міст України до Харкова відзначають величезну кількість урн для сміття у різноманітних куточках міста. Тому саме зелені сміттєприймачі стали одним із негласних та неофіційних символів чистого Харкова.
 
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про те, що невідоми вкрали 14 світлодіодних світильників з Дзеркального струміня.
 
Тэги:  харків, вандали, смітник
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