24.03.2024 17:49 Рита Парфенова

Графіки відключення електроенергії у Харкові та області

У Харкові та області склали Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, тимчасові графіки відключенн світла – вимушенний крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мали світло, а підприємства мали змогу працювати.

«Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога», – зазначили в обладміністрації.

Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня

Для Харкова:

Індустріальний район: з 21:00 до 03:00

Київський район: з 9:00 до 15:00.

Немишлянський район: з 21:00 до 03:00

Новобаварський район: з 03:00 до 9:00.

Основянський район: з 15:00 до 21:00.

Салтівський район: з 21:00 до 03:00

Слобідський район: з 15:00 до 21:00.

Холодногірський район: з 03:00 до 9:00.

Шевченківський район: з 9:00 до 15:00.

Для області:

Балакліївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Богодухівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.

Зміївська ТГ: з 11:00 до 13:00.

Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.

Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Мереф'янська ТГ: з 9:00 до 11:00.

Чугуївська ТГ: з 13:00 до 15:00.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.