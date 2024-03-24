Графіки відключення електроенергії у Харкові та області

У Харкові та області склали Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, тимчасові графіки відключенн світла – вимушенний крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мали світло, а підприємства мали змогу працювати.
«Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога», – зазначили в обладміністрації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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