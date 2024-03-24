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24.03.2024  17:49   Рита Парфенова

Графіки відключення електроенергії у Харкові та області

У Харкові та області склали Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, тимчасові графіки відключенн світла – вимушенний крок. Він потрібен для того, щоб якомога більша кількість жителів області мали світло, а підприємства мали змогу працювати.

«Фахівці продовжують ліквідовувати наслідки прильотів, цілодобово ремонтувати інфраструктуру після обстрілів ворога», – зазначили в обладміністрації.

Графік погодинних відключень електроенергії у період із 25 по 31 березня

Для Харкова:

  • Індустріальний район: з 21:00 до 03:00
  • Київський район: з 9:00 до 15:00.
  • Немишлянський район: з 21:00 до 03:00
  • Новобаварський район: з 03:00 до 9:00.
  • Основянський район: з 15:00 до 21:00.
  • Салтівський район: з 21:00 до 03:00
  • Слобідський район: з 15:00 до 21:00.
  • Холодногірський район: з 03:00 до 9:00.
  • Шевченківський район: з 9:00 до 15:00.

Для області:

  • Балакліївська ТГ: з  11:00 до 13:00.
  • Богодухівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
  • Дергачівська ТГ: з 15:00 до 17:00.
  • Зміївська ТГ: з  11:00 до 13:00.
  • Ізюмська ТГ: з 13:00 до 15:00.
  • Люботинська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Мереф'янська ТГ: з 9:00 до 11:00.
  • Чугуївська ТГ: з 13:00 до 15:00.

графік

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

Тэги:  відключення світла, харків
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