    
Главная Новини Харкова ЖКГ Скількі мешканців Харкова відключені від електроенергії: звертання Харківобленерго
24.03.2024  08:58   Рита Парфенова

Скількі мешканців Харкова відключені від електроенергії: звертання Харківобленерго

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки масштабного ракетного удару по місту вранці 22 березня.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, наразі відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

АТ «Харківобленерго» закликає жителів Харкова, у яких є електропостачання, зараз негайно знизити споживання електроенергії до максимуму.

«Ми розуміємо, що ви маєте потребу заряджати гаджети, використовувати освітлення або переглядати телевізор. Проте, ми настійно закликаємо вас обмежити використання потужних електроприладів! Це особливо важливо зараз, коли триває складна робота з відновлення електропостачання для всього міста», - підкреслили представники енергетичної компанії.

Містян закликають бути свідомими у споживанні електроенергії. «Утримуйте систему від перевантаження, відкладайте всі справи, що потребують використання енергоємних приладів!», – звертаються енергетики.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, про значні руйнації, яких зазнала енергетична система Харкова від ракетного удару ворога вранці 22 березня.

Тэги:  відключення світла, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.03 ЖКГ У ХОВА прокоментували графіки відключення світла 24.03 ЖКГ У Харкові введені мережеві обмеження по світлу 18.03 ЖКГ Енергетики відновлюють електропостачання після обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 