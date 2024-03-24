24.03.2024 08:58 Рита Парфенова

Скількі мешканців Харкова відключені від електроенергії: звертання Харківобленерго

У Харкові продовжують ліквідувати наслідки масштабного ракетного удару по місту вранці 22 березня.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, наразі відключено до 200 тис. абонентів міста. Енергетики продовжують працювати 24/7 над ліквідацією наслідків обстрілів.

АТ «Харківобленерго» закликає жителів Харкова, у яких є електропостачання, зараз негайно знизити споживання електроенергії до максимуму.

«Ми розуміємо, що ви маєте потребу заряджати гаджети, використовувати освітлення або переглядати телевізор. Проте, ми настійно закликаємо вас обмежити використання потужних електроприладів! Це особливо важливо зараз, коли триває складна робота з відновлення електропостачання для всього міста», - підкреслили представники енергетичної компанії.

Містян закликають бути свідомими у споживанні електроенергії. «Утримуйте систему від перевантаження, відкладайте всі справи, що потребують використання енергоємних приладів!», – звертаються енергетики.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про значні руйнації, яких зазнала енергетична система Харкова від ракетного удару ворога вранці 22 березня.