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24.03.2024  09:38   Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину з авіації, артилерії, мінометів: ситуація на ранок 24 березня

Протягом доби через удари росіян поранена жінка, загинув чоловік.


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА та Полицію Харківської області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Голубівка, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка.

Зафіксовані руйнування:

  • місто Харків. 23 березня близько 17:45 ворог вдарив приватному підприємство у Слобідському районі. Зафіксовано влучання ракети Х35. Загалом вражено 4 приміщення та 2 автівки. Без постраждалих.
  • місто Куп'янськ. Близько 22:00 внаслідок серії обстрілів горів легковий автомобіль, також пошкоджені 2 приватні будинки та дві господарчі споруди. Постраждалих немає. Поранення отримала цивільна жінка. 
    О 23:03 під час обстрілу м. Куп’янськ пошкоджені приватний будинок та автівка. Травмований 43-річний чоловік.
    О 2:08 місто знові потрапило під ворожий обстріл. Горів приватний будинок, без постраждалих.
  • село Вовчанські  Хутори Чугуївського району.  О 9:58 ворожим артобстрілом пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди. Загинув 72-річний чоловік.
  • місто Вовчанськ. О 14:00 під час артобстрілу пошкоджений приватний будинок. О 21:52 під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.
  • село Новоосинове Куп’янського району.  О 13:30 під час обстрілу було лучання по території. Без постраждалих.
  • село Слобожанське Харківського району. 22:35 ворог обстріляв село із РСЗВ. Пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.
  • Курилівка. російські військові здійснили артобстріл калібром 122 мм. Пошкоджено житловий будинок, газова труба домоволодіння.
  • Вільшани та Петропавлівка. Ворог наносив удари з САУ «Піон» та інших озброєнь. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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