24.03.2024 09:38 Рита Парфенова

Окупанти обстрілюють Харківщину з авіації, артилерії, мінометів: ситуація на ранок 24 березня

Протягом доби через удари росіян поранена жінка, загинув чоловік.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА та Полицію Харківської області, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Вовчанськ, Голубівка, Дворічна, Синьківка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Землянки, Потихонове, Бологівка, Кислівка.

Зафіксовані руйнування:

місто Харків. 23 березня близько 17:45 ворог вдарив приватному підприємство у Слобідському районі. Зафіксовано влучання ракети Х35. Загалом вражено 4 приміщення та 2 автівки. Без постраждалих.

23 березня близько 17:45 ворог вдарив приватному підприємство у Слобідському районі. Зафіксовано влучання ракети Х35. Загалом вражено 4 приміщення та 2 автівки. Без постраждалих. місто Куп'янськ. Близько 22:00 внаслідок серії обстрілів горів легковий автомобіль, також пошкоджені 2 приватні будинки та дві господарчі споруди. Постраждалих немає. Поранення отримала цивільна жінка.

О 23:03 під час обстрілу м. Куп’янськ пошкоджені приватний будинок та автівка. Травмований 43-річний чоловік.

О 2:08 місто знові потрапило під ворожий обстріл. Горів приватний будинок, без постраждалих.

Близько 22:00 внаслідок серії обстрілів горів легковий автомобіль, також пошкоджені 2 приватні будинки та дві господарчі споруди. Постраждалих немає. Поранення отримала цивільна жінка. О 23:03 під час обстрілу м. Куп’янськ пошкоджені приватний будинок та автівка. Травмований 43-річний чоловік. О 2:08 місто знові потрапило під ворожий обстріл. Горів приватний будинок, без постраждалих. село Вовчанські Хутори Чугуївського району. О 9:58 ворожим артобстрілом пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди. Загинув 72-річний чоловік.

О 9:58 ворожим артобстрілом пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди. Загинув 72-річний чоловік. місто Вовчанськ. О 14:00 під час артобстрілу пошкоджений приватний будинок. О 21:52 під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих.

О 14:00 під час артобстрілу пошкоджений приватний будинок. О 21:52 під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. село Новоосинове Куп’янського району. О 13:30 під час обстрілу було лучання по території. Без постраждалих.

О 13:30 під час обстрілу було лучання по території. Без постраждалих. село Слобожанське Харківського району. 22:35 ворог обстріляв село із РСЗВ. Пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих.

22:35 ворог обстріляв село із РСЗВ. Пошкоджений приватний будинок. Без постраждалих. Курилівка. російські військові здійснили артобстріл калібром 122 мм. Пошкоджено житловий будинок, газова труба домоволодіння.

російські військові здійснили артобстріл калібром 122 мм. Пошкоджено житловий будинок, газова труба домоволодіння. Вільшани та Петропавлівка. Ворог наносив удари з САУ «Піон» та інших озброєнь. Пошкоджена цивільна інфраструктура.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 ККУ

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 24 березня 2024 року.