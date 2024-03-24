Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 24 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 березня 2024 року.
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Сьогодні по гороскопу багато завдань і проблем вирішуватимуться легше, але важливо не розслаблятися, щоб скористатися можливостями, які надає цей день.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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