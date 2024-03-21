21.03.2024 13:00 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 березня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 березня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 10

Богодухів – 11

Коломак – 14

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 12

Слобожанське – 13

Купянск – 13

Красноград – 11

Лозова – 11

Ізюм – 16

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 20 березня 2024 року.