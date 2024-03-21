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21.03.2024  13:27   

На Харківщині чоловіка знайдено мертвим у власному будинку

Поліцейські Харківщини затримали чоловіка, який внаслідок конфлікту завдав потерпілому смертельних травм.

вбивця

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, ситуація склалася таким чином: 19 березня 2024 року поліція отримала повідомлення про те, що у місті Барвінкове в його власному будинку було знайдено тіло 31-річного чоловіка. Невідкладно розпочалися оперативно-розшукові заходи, які дозволили правоохоронцям встановити особу та місцеперебування зловмисника, яким виявився 20-річний місцевий мешканець.

Зловмисника було затримано згідно з процедурою, визначеною статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому було оголошено підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зазначена стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ця інформація була надана прес-службою поліції Харківської області для загального ознайомлення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі Харківщини правоохоронці затримали злочинця, який вбив свого товариша молотком під час конфлікту.
Тэги:  вбивство, харків
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