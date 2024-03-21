21.03.2024 13:58 Рита Парфенова

Ігор Терехов вітає народи Сходу зі святом Навруз Байрам

Привітання Харківського міського голови Ігоря Терехова з нагоди свята весни Навруз Байрам.

«Іраномовні та тюркські народи сьогодні відзначають Навруз - свято весни та початку нового року. Воно символізує відродження природи, перемогу життя та віру в краще майбутнє.

Вітаю зі святом мусульманську громаду нашого міста, яка з перших днів повномасштабного вторгнення рф активно займається волонтерством та бере участь в обороні Харкова. Вітаю наших міжнародних партнерів зі Сходу, які в найтяжчий для Харкова та всієї України період не залишилися осторонь і надали нам підтримку! У ці буремні часи нашої боротьби за незалежність це надважливо.

Бажаю всім миру, злагоди та благополуччя! Нехай новий рік принесе багато щасливих подій та здійснення мрій! Нехай небо буде мирним, а у родинах завжди панують любов та злагода!», – йдеться у привітанні.