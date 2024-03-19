На Харківщині чоловік забив товариша до смерті молотком

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, повідомлення про трагічний випадок надійшло до поліції 14 березня 2024 року, коли в квартирі виявили тіло 60-річного чоловіка. Після розслідування стало зрозуміло, що між жертвою та зловмисником виникла сутичка, під час якої злочинець наніс понад 10 ударів молотком у голову чоловіка, що спричинило його смерть на місці.

Працівники поліції встановили особу та місцезнаходження зловмисника, яким виявився 40-річний мешканець селища Слобожанське. Мотивом злочину стала особиста неприязнь до жертви та конфліктні ситуації в побуті.

Зловмиснику пред'явлено підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), за яким передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Зараз він перебуває під вартою відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram