Вбивство на 8 Березня: мешканці Харківщини влаштували кріваву розправу

10.03.2024 13:19

Двоє чоловіків на Харківщині вбили людину через грошовий борг.

8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця.

Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці.