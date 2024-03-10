10.03.2024 13:19
Вбивство на 8 Березня: мешканці Харківщини влаштували кріваву розправу
Двоє чоловіків на Харківщині вбили людину через грошовий борг.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, житель Краснокутської громади вирішив вбити 34-річного чоловіка, який не віддавав йому борг. Він розробив план помсти, реалізувати який йому погодився допомогти знайомий.
8 березня 2024 року, знаючи, що потерпілий в цей час буде йти по лісовому масиву поблизу вул. Рудничної в Харкові, зловмисники приїхали до вказаного місця.
Побачивши чоловіка, вони підбігли до нього та почали бити металевим лохом та деревʼяною битою по всьому тілом. Потерпілий загинув на місці.
Порушникам оголосили підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
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