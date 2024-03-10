10.03.2024 14:00 Дмитро Колонєй

Хто може отримати півтора мільйона гривень

Сталі відомі умови надання грошей.



Хто може отримати півтора мільйона гривень



Як повідомляє РЕДПОСТ , Український ветеранський фонд надаватиме фінансування бізнесу ветеранів, родин ветеранів (дружина, чоловік), членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на конкурсній основі.

Прийом заявок вже стартвав. У бажаючіх є час до 18 березня 2024 року.

Сума фінансування проєктів: від 500 000 грн до 1 500 000 грн.

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Хто може подаватися на конкурсний відбір «Варто почати власну справу»?

ветерани,

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Етапи проведення конкурсного відбору проєктів

Оголошення конкурсного відбору проєктів та умов його проведення (початок прийому аплікаційних пакетів)

06.03.2024-18.03.2024 Прийом документів на добір експертів

07.03- 18.03.2024 Засідання Комісії з добору експертів

18.03- 18.03.2024 Затвердження персонального складу Експертної ради Фонду

20.03.2024 Перевірка повноти поданих документів на їх відповідність встановленим вимогам, в тому числі антикорупційна перевірка заявників

06.03.-29.03.2024 Передача проєктів, які пройшли технічний відбір, на розгляд експертами Експертних рад Фонду та фінансовому відділу Фонду

01.04.2024 Перевірка фінансовим відділом Фонду кошторисів та надання рекомендацій щодо заборонених витрат

01.04- 05.04.2024 Надання експертами рекомендацій заявникам щодо виду підтримки проєктів, механізму реалізації проєктів, умов та обсягів фінансової підтримки проєктів