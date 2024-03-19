Стежив за бійцями ЗСУ та здавав патріотів: СБУ виявила зрадника на Харківщині

Також з'ясувалося, що після захоплення частини регіону окупаційні сили використовували його для чергування на російських блокпостах. Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка. Там він допомагав агресорам виявляти та затримувати учасників опору, які діяли на території області. Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах.

Цей чоловік намагався уникнути правосуддя та втекти на тимчасово окуповані території, проте його плани спіймали на гарячому співробітники СБУ.

У результаті дослідження його діяльності було пред'явлено обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: за пособництво державі-агресору та за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військ у воєнний час. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років ув'язнення



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ запобігла диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області та затримала ворожого диверсанта, який планував підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомий склад поблизу вузлової станції.