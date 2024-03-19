Стежив за бійцями ЗСУ та здавав патріотів: СБУ виявила зрадника на Харківщині

Служба безпеки України разом з Національною поліцією виявили і затримали співробітника російських терористів, який підтримував зв'язок з агресорами під час боїв за Харків.
Фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань рф.
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Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.
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