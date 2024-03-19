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19.03.2024  13:26   Рита Парфенова

Стежив за бійцями ЗСУ та здавав патріотів: СБУ виявила зрадника на Харківщині

Служба безпеки України разом з Національною поліцією виявили і затримали співробітника російських терористів, який підтримував зв'язок з агресорами під час боїв за Харків.

зрадник

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, під час проведення боїв на Ізюмському напрямку мешканець області надавав ворожим силам важливу інформацію про дислокацію військ та техніки Збройних Сил України.

Фігурант добровільно обходив фронтову територію області, де фіксував місця зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Усю отриману інформацію він передавав командуванню окупаційних угруповань рф.

Також з'ясувалося, що після захоплення частини регіону окупаційні сили використовували його для чергування на російських блокпостах. Для цього фігуранту видали автомат АК-74 з боєприпасами та військову форму російського зразка. Там він допомагав агресорам виявляти та затримувати учасників опору, які діяли на території області. Володіючи інформацією про українських патріотів-односельчан, він «здавав» їх загарбникам під час зупинки автомобілів на ворожих блокпостах.

Цей чоловік намагався уникнути правосуддя та втекти на тимчасово окуповані території, проте його плани спіймали на гарячому співробітники СБУ.

У результаті дослідження його діяльності було пред'явлено обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України: за пособництво державі-агресору та за несанкціоноване поширення інформації про переміщення військ у воєнний час. Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років ув'язнення

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ запобігла диверсії на об’єктах Укрзалізниці у Харківській області та затримала ворожого диверсанта, який планував підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомий склад поблизу вузлової станції.

 

Тэги:  сбу, харків
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