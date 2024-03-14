У Харкові затриманий агент російського генштабу, який планував диверсію на залізниці

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, підозрюваним виявився місцевий житель, який працював на головне управління генштабу збройних сил росії. Він планував використати саморобний вибуховий пристрій для вчинення серії вибухів, що мали спричинити руйнації та порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку.

Служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри диверсанта, встановила особи його російських «кураторів» та їхні злочинні плани. Крім цього, затриманий збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ в Харкові та Павлограді, що на Дніпропетровщині, для подальшого передання російській військовій розвідці.

Для цього затриманий використовував анонімні чати у месенджерах. Під час обшуку у його помешканні були виявлені мобільний телефон та інші речові докази злочинної діяльності, що є важливими доказами у справі.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України і звертають увагу на можливість додаткової кваліфікації його злочинних дій. У зв'язку з цим, зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення. Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники Служби безпеки в Харківській, Донецькій та Луганській областях за процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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