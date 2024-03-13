Намагалась зірвати контрнаступ ЗСУ на Харківщині: СБУ затримала інформаторку ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки України затримала жінку , яка працювала на російську розвідку та намагалася перешкодити контрнаступу Збройних Сил України на Харківщині.

За період з червня по вересень 2022 року вона постачала окупантам інформацію про розташування військ ЗСУ в Куп'янському напрямку, включаючи геолокації підрозділів та інформацію про їх зброю та особовий склад. Для цього вона фотографувала місця тимчасового базування українських військ та передавала координати російській розвідці через свого колаборанта, який працював у складі окупаційного "мвс рф" у Балаклії.

Після звільнення Харківщини фігурантка «залягла на дно» у деокупованій Балаклії, де намагалась знищити докази своєї співпраці з агресором. Втім, співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисниці, а потім встановили її місцеперебування і затримали.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка під час захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.

Під час обшуку за місцем затримання фігурантки вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ з метою надання її незаконним збройним формуванням).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram