Екс-заступнику мера Куп'янська, який служив окупантам, повідомили про підозру

Збираючи докази державної зради та колабораційної діяльності, служба безпеки виявила, що колишній заступник міського голови також був діючим депутатом міської ради від партії «ОПЗЖ».

Після початку окупації Куп'янського району він отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади та був залучений до керівництва критичною інфраструктурою та місцевими комунальними підприємствами.

В червні 2022 року він пішов на співпрацю з гауляйтером Харківської області і став виконуючим обов'язки помічника заступника голови «военно-гражданской администрации Купянского района».

Колишній заступник отримав повноваження вирішувати питання критичної інфраструктури та організовувати роботу місцевих підприємств на захопленій території.

Його фейкова юрисдикція розповсюджувалася на усі тимчасово окуповані території Харківської області, що сприяло зміцненню незаконної влади на окупованій території та переконанню місцевого населення співпрацювати з окупантами.

Напередодні деокупації колишній заступник разом з російськими військами втік з Куп'янська і зараз переховується на непідконтрольній території України.

СБУ повідомила зраднику про підозру за статтею ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Він може бути позбавлений волі на довічний строк з конфіскацією майна. Тривають дії для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти України.