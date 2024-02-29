29.02.2024 10:00 Рита Парфенова

Безробітня з Харкова коригувала ракетні удари ворога й закликала до частіших обстрілів та максимальних руйнувань

Довічне ув'язнення загрожує жінці, яка надавала російським спецслужбам інформацію про об'єкти у Харкові та сприяла планам ворога щодо міста.

Як повідомив РЕДПОСТ речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, викрили та затримали зрадницю співробітники Служби безпеки.

Ця жінка була важливим засобом для російських спецслужб, оскільки здійснювала нагляд за Силами оборони в Харкові. Вона отримувала координати від російських агентів, виходила на місцевості та фотографувала важливі об'єкти, позначаючи їх на картах Google, а потім передавала цю інформацію через месенджер.

У своїх повідомленнях зловмисниця закликала до частіших обстрілів Харкова з метою максимальних руйнувань. Вона також сподівалася на захоплення міста та його приєднання до російської федерації.

СБУ виявила її діяльність на початковому етапі, що дозволило документувати її злочини та запобігти ракетним ударам по місту. Розслідування показало, що зловмисниця є безробітною місцевою жителькою, яка була завербована російською розвідкою через Інтернет.

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Зараз їй пред'явлено підозру за статтею Кримінального кодексу України про державну зраду в умовах воєнного стану, і їй загрожує довічне ув'язнення.

Проведені заходи виконувалися співробітниками СБУ в Харківській області за керівництвом обласної прокуратури.