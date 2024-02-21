Російську агентку, яка коригувала удар по Харкову 23 січня 2024 року, затримала СБУ

За її наведенням 23 січня цього року російські війська обстріляли ракетами С-300 та Х-22 райони Київського та Холодногірського міст.

В результаті цієї атаки пошкоджені приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. 16 мирних мешканців, включаючи двох дітей, були змушені залишити свої домівки, а дев'ятеро отримали тяжкі поранення.

Після нападу російська агентка мала намір прибути на місце, щоб збирати інформацію про пошкоджену інфраструктуру та постраждалих.

Співробітники СБУ затримали її "на гарячому", коли вона проводила дорозвідку поблизу будинків, які були обстріляні російськими військами.

У затриманої вилучили телефон, який вона використовувала для фотофіксації та зв'язку з окупантами.

За даними розслідування, фігуранткою є 34-річна жителька Харкова, яку агресор залучив до співпраці на початку цього року.

Для спілкування вона використовувала анонімні чати у месенджері, а відразу після контактів з окупантами отримала від них "аванс" за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України.

Зловмисниця передавала ворогам координати густозаселених районів міста та відправляла геолокації будівель, які, на її думку, могли бути цілями для Сил оборони.

Крім того, вона збирала розвіддані про маршрути переміщення підрозділів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Для збору інформації зрадниця обходила територію міста та фіксувала українські об'єкти на камеру свого телефону.

З метою конспірації вона щоденно видаляла "звіти", які надсилала до рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.