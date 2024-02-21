Харківщина на ранок 21 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби, ворожі війська вчинили три пожежі, дві з яких сталися на території Липецької громади, а одна — у місті Вовчанськ Харківської області.

У місті Вовчанськ Чугуївського району та у селищі Липці Харківського району загорілися приватні житлові будинки, гараж та автомобіль. Всі вогневі спалахи були успішно загаснуті підрозділами ДСНС. На щастя, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Загалом протягом доби з 20 по 21 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких: