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21.02.2024  09:33   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 21 лютого. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники 13 разів виїзджали на гасіння пожеж, три з яких спричинені ворогом.


Фото: ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом останньої доби, ворожі війська вчинили три пожежі, дві з яких сталися на території Липецької громади, а одна — у місті Вовчанськ Харківської області.
 
У місті Вовчанськ Чугуївського району та у селищі Липці Харківського району загорілися приватні житлові будинки, гараж та автомобіль. Всі вогневі спалахи були успішно загаснуті підрозділами ДСНС. На щастя, за попередніми даними, ніхто не постраждав.
 
Загалом протягом доби з 20 по 21 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
  • 13 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 3 – інших невідкладних робіт;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 2 – ідентифікація вибухонебезпечних предметів;
  • 5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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