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21.02.2024  08:57   Рита Парфенова

Окупанти посилили удари по населеним пунктам на північ від Харкова

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 у населених пунктів Харківщини.


Фото: ХОВА
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом останніх 24 годин ворожі обстріли завдали таких руйнацій:
  • близько опівночі у селі Липці Харківського району стався обстріл садового товариства та одного автомобіля. На щастя, внаслідок цього інциденту ніхто не постраждав;
  • увечері 20 лютого, близько 20:50, у смт Козача Лопань Дергачівського району трапився обстріл, в результаті якого пошкодження відзначено лише в околицях. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано;
  • близько 16:50 в селі Петропавлівка Куп'янського району у цивільну автівку влучив ворожий дрон-камікадзе. Ця подія призвела до смерті двох чоловіків віком 38 та 50 років, які були робітниками місцевої ферми. Дружина одного з загиблих, 48-річна жінка, отримала поранення та була госпіталізована;
  • о 16:00 у селі Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено садове товариство та загорівся двоповерховий будинок. Людських жертв у цьому інциденті не було;
  • о 13:10 в селі Глушківка Куп'янського району також сталася атака, результатом якої стали пошкодження приватного домоволодіння та руйнування житлового будинку, але люди не постраждали;
  • близько 11:20 у селі Липці Харківського району ворог обстріляв три приватні домоволодіння. На щастя, цей інцидент також обійшовся без постраждалих;
  • о 9:45 в селі Липці Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду та літню кухню. На щастя, людей під час цього випадку не постраждало;
  • о 7:24 село Федорівка Куп'янського району також стало об'єктом атаки, коли ворожий обстріл влучив на територію приватного сільгосппідприємства. На щастя, цей інцидент також обійшовся без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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