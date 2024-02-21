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21.02.2024  08:38   Рита Парфенова

Ворожий дрон-камікадзе вбив робітників ферми на Харківщині

На Харківщині двоє людей загинули, одна поранена внаслідок влучання ворожого дрону в цивільний автомобіль

Новини Харкова: ворожий дрон влучив в автомобіль, є загиблі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, под час повернення додому після робочого дня, близько 16:50 20 лютого, в селі Петропавлівка Куп'янського району сталася трагедія. Ворожий дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, в якій знаходилися троє людей.

У цій машині були два чоловіки та жінка. 38-річний водій та 50-річний пасажир загинули на місці події. Дружина загиблого чоловіка, 48-річна жінка, отримала поранення та була госпіталізована.

Всі пасажири автомобіля були працівниками місцевої ферми, які поверталися додому після тяжкої робочої зміни.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 21 лютого 2024 року.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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