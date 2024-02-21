Ворожий дрон-камікадзе вбив робітників ферми на Харківщині

У цій машині були два чоловіки та жінка. 38-річний водій та 50-річний пасажир загинули на місці події. Дружина загиблого чоловіка, 48-річна жінка, отримала поранення та була госпіталізована.

Всі пасажири автомобіля були працівниками місцевої ферми, які поверталися додому після тяжкої робочої зміни.

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