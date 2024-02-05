05.02.2024 10:10 Дмитро Колонєй

Судитимуть доцента університету, який коригував російські ракетні удари по Харкову

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка.

через месенджер «Телеграм» він отримав пропозицію від громадянина РФ щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України та погодився із тим.

збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові.

фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку ЗС РФ.

відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій в обласному центрі.

зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу.

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У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його квартирі вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з представником держави-агресорки.

За клопотанням сторони обвинувачення стосовно чоловіка було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Харкова.