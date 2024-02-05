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05.02.2024  10:10   Дмитро Колонєй

Судитимуть доцента університету, який коригував російські ракетні удари по Харкову

У Харкові затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка.

Коригував російські ракетні удари та чекає на суд доцент університету: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 50-річний доцент одного з харківських університетів співрбітничав із ворогом:
 
  • через месенджер «Телеграм» він отримав пропозицію від громадянина РФ щодо здійснення на конфіденційній основі співпраці у проведенні підривної діяльності проти України та погодився із тим.
  • збирав та передавав російському куратору інформацію про пересування Сил оборони та розміщення оборонних фортифікаційних укріплень у Харкові.
  • фіксував наслідки ракетних ударів по одному з харківських оборонних підприємств, яке систематично піддавалося обстрілам з боку ЗС РФ.
  • відстежував діяльність іноземних волонтерських організацій в обласному центрі.
  • зібрав та надіслав дані про політичну позицію своїх колег — окремих викладачів харківського вишу.
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У листопаді 2023 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у його квартирі вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з представником держави-агресорки.
 
За клопотанням сторони обвинувачення стосовно чоловіка було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 
 
Коригував російські ракетні удари та чекає на суд доцент університету: Новини Харкова
 
Коригував російські ракетні удари та чекає на суд доцент університету: Новини Харкова
 
Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Харкова.
 
 
Тэги:  колаборант, зрада, харків
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