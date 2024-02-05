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05.02.2024  09:30   Дмитро Колонєй

У прокуратурі Харківщини показали фотографії наслідків авіаударів ворога

Загарбники обстріляли Харківщину з авіації та артилерії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 4 лютого 2024 року окупанти обстріляли з артилерії та авіації Харківщину:
 
  • Близько 14:00 ворог здійснив авіаційний обстріл по с. Колодязне Дворічанської ОТГ: зруйновано будинок. 
  • Того ж дня приблизно 20:00 окупанти скинули дві авіабомби на с. Горяне Великобурдуцької ТГ.  Пошкоджено будівлі та техніку сільгосппідприємства.  
  • О 23:15 збройні сили РФ з артилерії обстріляли м. Купʼянськ. Пошкоджено житловий будинок. 
 
 
 
 
 
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині авіабомба ворога зруйновала двоповерховий багатоквартирний будинок.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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