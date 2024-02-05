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05.02.2024  09:03   Дмитро Колонєй

На Харківщині авіабомба ворога зруйновала двоповерховий багатоквартирний будинок

Оперативна ситуація на Харківщині від ХОВА на 5 лютого 2024 року

Зруйновала двоповерховий багатоквартирний будинок авіабомба ворога на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог обстріляв близько 18 населених пунктів Харківщини:
  • Веселе,
  • Хатище,
  • Бударки,
  • Синьківка,
  • Табаївка,
  • Іванівка,
  • Берестове та ін. 
 
Окупанти збільшили кількість авіаударів, протягом доби влучали по
  • Малій Вовчі,
  • Устинівці,
  • Вільхуватці,
  • Хатнє,
  • Великому Бурлуку,
  • Кам'янці,
  • Колодязному,
  • Синьківці,
  • Петропавлівці,
  • Кучерівці,
  • Іванівці,
  • Кислівці,
  • Котлярівці,
  • Крохмальному,
  • Піщаному. 
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  • О 10:25 окупанти завдали ударів по с. Козача Лопань Харківського району.
  • Внаслідок обстрілу об 11:00 с. Василівка Куп’янського району пошкоджено підстанцію та приватний будинок. Постраждалих немає.
  • 12:06 відбувся ворожий обстріл м. Вовчанськ. Пошкоджено скління та фасад будівлі адміністрації, дах, перекриття будівлі "ЦНАП". Пошкоджено 4 приватних будинка. Постраждалих немає.
  • 14:00 ворог завдав ударів КАБавми по с. Колодязне Куп’янського району. Зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.
  • 20:30 внаслідок ворожого обстрілу двома КАБами с. Горяне Куп’янського району пошкоджено адміністративну будівлю, складське приміщення, майстерню агропідприємства, знищено с/г техніку, є пошкодження електромереж. Також пошкоджено вікна та паркан поряд розташованого житлового будинку.
  • 23:15 внаслідок обстрілу м. Куп‘янськ пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих. 
  • 23:27 окупанти вдарили по с. Козачій Лопані Харківського району.
 
Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 4,04 га території, знищили 141  вибухонебезпечний предмет.
 
Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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