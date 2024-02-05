05.02.2024 08:32 Дмитро Колонєй
Харківщина на 5 лютого: Оперативна інформація від ДСНС
У пожежах на Харківщині постраждало троє людей
Харківщина на 5 лютого: Оперативна інформація від ДСНС
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 04 по 05 лютого 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
16 оперативних виїздів, з яких:
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8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
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1 – на перевірку територій, обстріляних ворогом;
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5 – на допомогу населенню;
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2 – інші виїзди.
Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу в Чугуївському районі області.
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О 12:55 через обстріл ркупантів спалахнув вогонь у двоповерховій адміністративній будівлі міста Вовчанськ. По прибутті рятувальників 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини та пожежної команди селища Вільча. горіли конструктивні елементи перекриття між другим поверхом та горищним приміщенням будівлі. Площа горіння склала 10 кв.м. Постраждалих та загиблих не виявлено.
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О 06:36 сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку міста Південне Харківського району, яку гасили рятувальники 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах. Горіли домашні речі в кімнаті на 2-му поверсі на площі 35 кв.м. Внаслідок пожежі постраждала 68-річна жінка. Причина пожежі необережне поводження з вогнем.
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О 12:44 стало відомо про пожежу в приватному житловому будинку села Тернова Чугуївського району. До місця події негайно було направлено рятувальників 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів гараж та дах житлового будинку. Площа горіння склала 25 кв.м. Внаслідок пожежі постраждав 47-річний чоловік. Ймовірна причина пожежі - коротке замкнення електромережі.
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О 23:54 сталася ще одна побутова пожежа в 5-поверховому будинку Салтівського району Харкова на проспекті Ювілейному. До місця події негайно виїхали рятувальники 2-х оперативних підрозділів на автоцистернах. Розвідкою виявлено, що на 3-му поверсі сходової клітки горіли обшивки дверей 2-х квартир. Внаслідок пожежі постраждала 49-річна жінка. Причина пожежі встановлюється.
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