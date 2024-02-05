Ворог скинув авіабомби на 15 селищ Харківщини

День ідеально підходить для творчості, наукової роботи та будь-яких самостійних проектів. Розумна діяльність у вас буде на висоті, але при цьому може виникнути потяг до усамітнення. Якщо ж уникнути тісного спілкування з оточуючими не вдасться, можливі конфлікти.