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05.02.2024  08:11   

Ворог скинув авіабомби на 15 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 5 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ бойова ситуація на Харківщині наступна.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Авіаційних ударів зазнали: Мала Вовча, Устинівка, Вільхуватка, Хатнє, Великий Бурлук, Камʼянка, Колодязне, Синьківка, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Піщане Харківської області.
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
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  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив думку військового експерта, що ворог має потужну перевагу на усіх напрямках.

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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